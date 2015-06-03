نظام غذائى مناسب للطالب مريض السكر فى فترة الامتحانات

تغذية الطالب مريض السكرى من الأمور الهامة والضرورية التى تساعده على المذاكرة والتركيز، خاصة فترة الامتحانات نظرا لأن تغذية مرضى السكرى أحد العناصر الأساسية المساعدة للعلاج.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء: يمثل الغذاء أهمية كبرى للطلاب مرضى السكر، حيث يجب أن يحتوى النظام الغذائى على العناصر الغذائية الهامة أكثر من أى وقت آخر.

نصائح والإرشادات ضرورية لتغذية الطالب مريض السكر

>

يستكمل د. السبعاوى قائلا "هناك بعض الإرشادات الضرورية والنصائح الهامة التى يجب على مريض السكرى مراعاتها لكى يستطيع التحصيل الدراسى وأهمها":>1)يجب التركيز على تناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات مثل الخضراوات والفاكهة.>2)استبدال الشاى والقهوة والمنبهات بالبديل الصحى الذى يتمثل في الأغذية المحتوية على "الأستايل كولين" التى ترفع نسبة التركيز فى المخ بنسبة 70 إلى 80% والموجودة فى الخس والخضراوات وبعض الفواكه وبعض البروتينات مثل السمك التى لا بد أن تتواجد وبشكل يومى مع سلطة الخضار كوجبة أساسية.

نظام غذائى مناسب لطالب مريض السكرى

لذلك تقدم نموذج نظام غذائى مناسبا للطالب مريض السكرى خلال فترة الامتحانات كالاتى :

>

1)الإفطار :>رغيف عيش أسمر+ طبق سلاطة + قطعة صغيرة من الجبن أو استبدالها بيضة مسلوق>مرة أو مرتين أسبوعيا + ثمرة فاكهة.>2)الغذاء:>8 ملاعق أرز أو مكرونة + طبق خضار "يجب الإقلال من البطاطس والبسلة " + طبق سلطة + قطعة لحم أو سمك أو ربع دجاج مشوى أو مسلوق + ثمرة فاكهة.>3)العشاء:>كوب حليب خالى الدسم أو حسب رغبة الطالب + نص رغيف أسمر + قطعة جبن>فى حالة الجوع بين الوجبات:>كوب متوسط فشار أو نصف كوب ترمس مسلوق بدون ملح أو ثمرة فاكهة>وينصح سبعاوى الطالب باصطحاب قطعة كراميل أو حلوى أو علبة عصير أو ثمرة فاكهة داخل لجنة الامتحان لإسعاف نفسه فى حالة هبوط السكر أثناء الامتحان وضرورة اصطحاب زجاجة مياه بشكل دائم معه داخل اللجنة.