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تأجيل محاكمة 23 متهمًا بكتائب «أنصار الشريعة» لـ 24 يونيو

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تأجيل محاكمة 23 متهمًا بكتائب «أنصار الشريعة» لـ 24 يونيو تأجيل محاكمة 23 متهمًا بكتائب «أنصار الشريعة» لـ 24 يونيو

محكمة جنايات القاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب “أنصار الشريعة”، لإتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين، الى جلسة 24 يونيو الجارى، لفض الاحراز.

والجدير بالذكر ان أعضاء الدفاع نقلوا شكواهم الى المحكمة بسبب شعورهم بالإرهاق، مما يعيقهم عن المثول بالدعوى خلال جلسة اليوم.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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