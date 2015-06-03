بالصور.. ولادة ستة توائم بمستشفى الجامعة بالمنصورة

شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسى، اليوم، ولادة 6 توائم منهم 4 إناث وذكران.

ووزنت كل واحدة كل منهن 600 و700 و 800 و 900 على التوالى، بينما جاء وزن الذكرين 500 جرام و750 جراما على التوالى، وتمت الولادة عقب إجراء عملية قيصرية فى الشهر السابع وتعد من الحالات النادرة .

ولادة التوائم الستة هى الولادة الثانية للأم راندا مصطفى أحمد 25 متزوجة منذ أربع سنوات وجاء الحمل بالتوائم نتيجة تناول منشطات لمدة عام بعدما كانت أنجبت فى الولادة الأولى طفلة عمرها 3 سنوات.

قام بإجراء العملية فريق من الجراحين بقسم النساء والتوليد وهم الدكتور معتز الإمام، والدكتور الحسينى أحمد، والدكتور حسام الدكتور محمد سامى، ومن فريق التخدير الدكتور أحمد الرفاعى.



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