بدء حفل تأبين عبد العزيز حجازى بجامعة النيل بحضور "محلب" و عدلى منصور

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل تأبين الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل السابق، بمقر جامعة النيل بميدان جهينة بالشيخ زايد، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، والدكتور غادة الى، وزيرة التضامن، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات، والمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية.

كما حضر الاحتفالية عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والدكتور عادل لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق، والمهندس نجيب سايروس، والدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمى المصرى ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل، وأسرة الدكتور حجازى وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وكبار الإعلاميين والسياسيين.