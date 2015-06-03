ننفرد بنشر الصور الأولى لمصرع 5 وإصابة 20 تحت عجلات سيارة كراتين رمضان

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الصور الأولى لضحايا الحادث الذى وقع منذ ساعات، وأسفر عن مصرع 5 مواطنين وإصابة 20 آخرين، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة كانت توزع كراتين رمضان أمام مركز شباب الشيخ زايد، بـ 6 أكتوبر.

كان اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة تلقى إخطاراً من المقدم كريم على، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد أحمد أبو المجد بوفاة 5 مواطنين وإصابة 20 بعد أن دهستهم سيارة كانت توزع "كراتين" شهر رمضان بالشيخ زايد. وقال مصدر أمنى: إن السيارة تدافع عليها المواطنون وأثناء محاولة قائدها إيقافها انقطع تيل الفرامل، ما تسبب فى الحادث.



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سيارة توزيع كراتين رمضان دهست المواطنين دون قصد



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الحادث اسفر عن مصرع 5 اشخاص واصابة 20 اخريين



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الحادث نتج عن انقطاع تيل الفرامل الخاص بالسيارة

سيارة "كراتين رمضان" تقتل 5 وتصيب 20 مواطنا فى الشيخ زايد