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ننفرد بنشر الصور الأولى لمصرع 5 وإصابة 20 تحت عجلات سيارة كراتين رمضان

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ينفرد "اليوم السابع" بنشر الصور الأولى لضحايا الحادث الذى وقع منذ ساعات، وأسفر عن مصرع 5 مواطنين وإصابة 20 آخرين، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة كانت توزع كراتين رمضان أمام مركز شباب الشيخ زايد، بـ 6 أكتوبر.

كان اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة تلقى إخطاراً من المقدم كريم على، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد أحمد أبو المجد بوفاة 5 مواطنين وإصابة 20 بعد أن دهستهم سيارة كانت توزع "كراتين" شهر رمضان بالشيخ زايد. وقال مصدر أمنى: إن السيارة تدافع عليها المواطنون وأثناء محاولة قائدها إيقافها انقطع تيل الفرامل، ما تسبب فى الحادث.

سيارة توزيع كراتين رمضان دهست المواطنين دون قصد -اليوم السابع -6 -2015
>

سيارة توزيع كراتين رمضان دهست المواطنين دون قصد

الحادث اسفر عن مصرع 5 اشخاص واصابة 20 اخريين -اليوم السابع -6 -2015
>

الحادث اسفر عن مصرع 5 اشخاص واصابة 20 اخريين

الحادث نتج عن انقطاع تيل الفرامل الخاص بالسيارة -اليوم السابع -6 -2015
>

الحادث نتج عن انقطاع تيل الفرامل الخاص بالسيارة


>سيارة "كراتين رمضان" تقتل 5 وتصيب 20 مواطنا فى الشيخ زايد

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