موجز الصحافة العالمية: ألمانيا تفرش السجاد الأحمر للرئيس السيسى

ألقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأربعاء، الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاج السيسى إلى ألمانيا وقالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن ألمانيا ستفرش السجاد الأحمر للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إشارة إلى الترحيب الكبير، الذى تلقاه زيارة الرئيس، الذى وصل برلين، مساء الثلاثاء، ذلك على الرغم من شكوى المراقبين الحقوقيين فى ألمانيا من أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات وعناصر الإخوان المسلمين.

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية التغيير، الذى أحدثه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى الشرق الأوسط عقب توليه الحكم فى المملكة مطلع العام الجارى.

وقال محمد فهمى، الصحفى الذى يحاكم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت، والمتهم فيها بالتآمر مع جماعة الإخوان الإرهابية لنشر أخبار كاذبة، إنه يشعر بالاستياء، لأن حياته وحياة أسرته قد انقلبت رأسا على عقب.

فيما سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على الأزمة، التى يواجهها اللاعب السابق محمد أبوتريكة فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة له بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، بعد رفض تظلمه مؤخرا.

>وقالت صحيفة "الإندبندنت": إن الحكومة البريطانية طلبت من نظيرتها المصرية إعادة فتح حدودها مع قطاع غزة.

وفى الشأن الإسبانى تألقت الملكة الإسبانية ليتيسيا فى أول زيارة لفرنسا بفستان بتنورة برجوندى جمعت بين الخامة الشفافة المرصعة بالحبات البراقة من نفس اللون وبين القماش، الذى شكل القطعة التحتية للفستان بقصة القلب للصدر من دون أكتاف، وكأنها تشبه نجمات السينما القديمات.

وفى الشأن الإسرائيلى، زعم وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، اليوم الأربعاء، أن سياسة إسرائيل بالنسبة للحرب فى سوريا تقضى بعدم التدخل من جهة وبالحفاظ على مصالح إسرائيل من جهة أخرى.

وفى الشأن الإيرانى تحيى إيران، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد ما أسمته "بالمهدى المنتظر" لدى الشيعة، ويؤمن الشيعة بأنه ولد قبل أكثر من 1200 سنة وغاب بعد ذلك ليعود فيظهر فى "آخر الزمان"، وهو ما يتعارض مع التفسيرات السنية لظهوره، واعتبرت تقارير الصحفية أن "الصهيونية" العالمية تساعد على تغذية فكرة إنكار وجود المهدى المنتظر.

- الصحف الأمريكية: الملك سلمان غيّر الشرق الأوسط بقوة منذ توليه العرش.. ألمانيا تفرش السجاد الأحمر للرئيس السيسى.. وفهمى: الجزيرة استخدمت صحفييها كدمية فى لعبة قطر الجيوسياسية

- الأسوشيتدبرس: ألمانيا تفرش السجاد الأحمر للرئيس السيسى.. آلاف المؤيدين من الأقباط المهاجرين وغيرهم بانتظاره.. رايتس ووتش وأمنستى تحثان ميركل على إثارة القضايا الحقوقية

>

- الصحف البريطانية: الحكومة البريطانية طلبت من مصر إعادة فتح معبر رفح.. قضية أبو تريكة تؤكد الأهمية المستمرة لكرة القدم فى السياسة المصرية

>

- "دوتش فيله": ألمانيا حريصة على علاقة ودية مع مصر

>

- الجارديان: قضية أبو تريكة تؤكد أهمية كرة القدم فى السياسة المصرية

>

- الصحافة الإسبانية: ملكة إسبانيا تخطف قلوب الفرنسيين بطلّتها.. مخاوف من تمدد داعش من ليبيا إلى الدول العربية والحل بيد مصر.. والأمم المتحدة تحذر فنزويلا من زيادة نسبة الفقر

>

- الصحافة الإسرائيلية: الاتحاد الإسرائيلى لكرة القدم: بلاتر قدم خدمات كبيرة لن تنسى.. يعالون يزعم: لا نتدخل فى سوريا ولكن نحافظ على مصالحنا.. أكبر اتحاد طلاب فى العالم يقاطع إسرائيل

>

- فى الذكرى الـ26 لوفاة الخمينى.. إيران تزعم: جماعات إرهابية مصرية أبدت استعدادها لاغتيال أسرة الشاه فى القاهرة بالسبعينيات.. وسفير طهران عرض الأمر على قائد الثورة الإيرانية ورفض

>