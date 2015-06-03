أجدد 7 عطور لهذا الأسبوع

تريدين تجديد عطرك في هذا الفصل؟ تجدين صعوبة في اختيار العطر المناسب لك؟ اليك اخر اصدارات العطور لهذا الأسبوع.

تابعي تفاصيل كل عطر واختاري الذي يعكس شخصيتك:



- عطر ستيلا ماك كارتني "STELLA" هو تخليد للزهرة الإنكليزية، الرمز القوي للأناقة وتعبير كلاسيكي عن الأنوثة. وإن التناقض المثالي بين الزهرة الأنثوية ومزايا الرجولة في العنبر، يمنح لمسة أخيرة تعكس في نفس الوقت أوجه متعددة للمرأة.

- ينتمي عطر روبرتو كافالي إلى عائلة الأزهار الكهرمانية. اذ انه مفعم بالحيوية والتفاؤل، تنضح نفحاته العليا التي يزينها الفلفل الوردي، بشخصية تتمتع بقوة حقيقية. إنه عطر يفيض بالانتعاش والأحاسيس ليبعث على الفور البهجة في قلوب الجميع.

- عطر NARCISO: تفوح من هذا العطر رائحة الفاوانيا المتمازجة مع الوردة البلغارية لتشكل باقة أزهار بيضاء تحوّل المسك الذي يميز العطر إلى قلب ينبض نقاوة وشاعرية. تنبثق منه نفحات خشبية مترفة من أريج الفيتيفر الراقي وعبير خشب الأرز الأسود والأبيض.

- كشفت Lolita Lempicka عن آخر إبداعاتها العطرية والمستوحاة من المرأة التي تفخر وتسعد لكونها أنثى حقيقية. ويمثل آخر إبداعات الدار، الأنوثة الطاغية ، ضمن مزيج متناغم من الفواكه والمسك.

- عطر Killer Queen من مجموعة عطور Katy Perry الملكية: إنّه العطر المثالي للفتاة المفعمة بالحيوية التي لا تخشى فرض قواعدها الخاصّة.

- تفوح من مقدّمة عطر ck one summer Calvin Klein نفحة مشروبات الصيف المثلجة مع لمسة منعشة من الحمضيات. ثمّ يعبق قلب العطر بأريجي ثمار العرعر واليانسون اللذين يضفيان عليه الانتعاش والحيوية. أمّا خشب العنبر فيغمر القاعدة برائحة تذكر بالبشرة المسمّرة تحت أشعة الشمس.

- Happy Spirit Amira d’Amour، عطر شوبار الجديد. تم تصوّر هذا العبير الغني والراقي كخلاصة من الأحاسيس، وكتركيز عالٍ من الشغف. هو قصيدة متألقة من الرومانسية، تنشد لحناً من الرقة والجاذبية.

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