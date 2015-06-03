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بالفيديو والصور: هوس تكبير الشفاه يعود بقوة وهذا هو السر!

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بالفيديو والصور: هوس تكبير الشفاه يعود بقوة وهذا هو السر! بالفيديو والصور: هوس تكبير الشفاه يعود بقوة وهذا هو السر!

الأربعاء 03-06-2015 18:09

تعتبر الشفاه المكتنزة رمزاً من الرموز الجماليّة التي تسعى إليها المرأة. واليوم، وفي ظل التطورات الجراحيّة الواسعة، أصبحت المرأة تحصل على مرادها في أيام بعد حقن شفتيها بمواد خاصة بالتكبير. ولأن هناك بعض الفتيات اللواتي يخفن من نتائج الحقن أو لا يحبذن فكرة انتظار ظهور النتيجة، قامت شركة أجنبيّة بإنتاج وتصدير قطعة حمراء صغيرة تحت اسم Fullips/Biolips تتوفر بـ 3 أحجام وتعمل كالسحر على تكبير الشفاه من دون جراحة أو ألم، وببضع ثوان تظهر النتيجة.


 

طريقة الاستعمال:
- أمسكي الغطاء الأحمر.
- أدخلي شفتيك إلى داخل الغطاء.(كما تظهر الصور)
- خذي نفساً عميقاً واحبسيه داخلك، انتظري لحظات قليلة، اسحبي الغطاء وستجدين أن حجم شفتيك تضاعف بشكل جميل ومن دون أي عناء.
تحذيرات مهمة:
- لا تتركي شفتيك لوقت طويل داخل الغطاء.
- لا تستعملي أغطية حادة أو زجاجيّة أو مسنونة فقد تعرضين شفتيك للشق أو للكدمات التي لا تزول سريعاً، وبالتالي تشوّه جمالك، وهناك حالات كثيرة تعرضت لمثل هذه الحوادث.

 

 

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سيدتي

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