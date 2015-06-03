« إنقاذ مرضي الصعيد » تُهدي مستشفيات أسيوط الجامعية أجهزة تكييف ومعدات طبية

تشهد مستشفيات أسيوط الجامعية غدًا وقائع تسليم عدد من أجهزة التكييف والمعدات الطبية والتي تتجاوز قيمتها أكثر من ربع مليون جنيه والمهداة من جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر وتنمية المجتمع والمشهرة برقم 1416 لسنة 2014، وذلك بحضور الدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة الجمعة، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ونائب رئيس الجمعية، والدكتور أشرف زين العابدين مدير المستشفيات.

وفي هذا الشأن أوضح الدكتور صلاح أن الجمعية تم تأسيسها بهدف المساهمة في دعم مستشفيات أسيوط الجامعية وتلبية احتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية، وذلك تقديرًا للمسئولية الجسيمة الملقاة على عاتق الجامعة في تقديم خدمة صحية متميزة لملايين المرضي من مختلف محافظات الصعيد وذلك في شتى التخصصات الطبية مما يمثل عبئًا كبيرًا علي أقسام المستشفي أكبر من طاقتها الاستيعابية، ولذلك انطلقت الدعوة لأهل الخير والقادرين من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للاشتراك في دعم وتطوير تلك المستشفيات، وذلك لإنقاذ مرضي صعيد مصر والتي تتجاوز نسبة الفقراء منهم أكثر من 92% من إجمالي المترددين علي المستشفي، معلنًا أنه منذ إطلاق تلك الدعوة في غضون أقل من عام فقد قامت الجمعية بتوفير عدد من أجهزة التكييف والتى تبلغ قيمتها نحو 176 ألف جنيه والتى تم تركيبها بأقسام مختلفة بالمستشفي إلي جانب عدد من الكراسي المتحركة وحافظات العينة وأسرّة متحركة للمرضي وصواعق للحشرات الطائرة، موضحًا أن الجمعية تعمل علي تلقي التبرعات النقدية علي حساب رقم 30,000 ببنك مصر فرع الجامعة كما تتلقي الأجهزة والمعدات المقدمة لصالح مرضي مستشفيات أسيوط الجامعية.