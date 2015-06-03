أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما المقصود بكيس الحمل الفارغ وما احتمالات تكراره؟

Google+ Print
ما المقصود بكيس الحمل الفارغ وما احتمالات تكراره؟ ما المقصود بكيس الحمل الفارغ وما احتمالات تكراره؟
أرسلت قارئة تقول: لدى طفل عمره عامان، ومنذ عدة أشهر حملت للمرة الثانية، ولكن الطبيبة أخبرتنى بضرورة إجهاض الجنين لأن كيس الحمل فارغا، فما المقصود بكيس الحمل الفارغ؟ وما هى أسبابه وهل هناك احتماليه لتكرار تلك الحالة مرة أخرى؟

يجيب عن أسئلتها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: كيس الحمل الفارغ هو أحد أنواع الحمل غير المكتمل، فخط السير الطبيعى للحمل يبدأ بتلقيح البويضة داخل قناة فالوب، ثم اتجاهها إلى الرحم والتصاقها بجداره، مكونه كيسا خارجيا يغلفها وهو ما يطلق عليه كيس الحمل.

وداخل هذا الكيس تبدأ الخلايا الجنينية بالانقسام لتكوين الجنين، وفى حالة توقف تلك الخلايا عن الانقسام يبقى الكيس فارغا ولا يتكون داخلة جنينا، وهنا يطلق عليه كيس الحمل الفارغ.

وهناك عدد من العلامات المحددة التى تدل على تلك الحالة أهمها نزول قطرات من الدم، كما يتم الكشف عن كيس الحمل بواسطة السونار والذى يظهر عدم وجود جنين بداخله، أو من خلال تحليل الحمل الرقمى وهو ما تشير نتائجه إلى ثبات أو نقصان نسبة هرمونات الحمل، وعدم ملاءمتها لعمر الحمل.

وبالنسبة لأسباب واحتمال تكرار تلك الحالة، فيؤكد أبو النجا أن كيس الحمل الفارغ من الحالات التى قد تتعرض لها المرأة نتيجة لعده أسباب كمشاكل فى البويضة أو الحيوان المنوى، وجميعها تعد من المشاكل العارضة وغير المرضية، وفرص تكرار هذا الحمل قليلة ولا يعنى الإصابة به زيادة احتمال الإصابة به مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365