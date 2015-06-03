ما المقصود بكيس الحمل الفارغ وما احتمالات تكراره؟

أرسلت قارئة تقول: لدى طفل عمره عامان، ومنذ عدة أشهر حملت للمرة الثانية، ولكن الطبيبة أخبرتنى بضرورة إجهاض الجنين لأن كيس الحمل فارغا، فما المقصود بكيس الحمل الفارغ؟ وما هى أسبابه وهل هناك احتماليه لتكرار تلك الحالة مرة أخرى؟

يجيب عن أسئلتها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: كيس الحمل الفارغ هو أحد أنواع الحمل غير المكتمل، فخط السير الطبيعى للحمل يبدأ بتلقيح البويضة داخل قناة فالوب، ثم اتجاهها إلى الرحم والتصاقها بجداره، مكونه كيسا خارجيا يغلفها وهو ما يطلق عليه كيس الحمل.

وداخل هذا الكيس تبدأ الخلايا الجنينية بالانقسام لتكوين الجنين، وفى حالة توقف تلك الخلايا عن الانقسام يبقى الكيس فارغا ولا يتكون داخلة جنينا، وهنا يطلق عليه كيس الحمل الفارغ.

وهناك عدد من العلامات المحددة التى تدل على تلك الحالة أهمها نزول قطرات من الدم، كما يتم الكشف عن كيس الحمل بواسطة السونار والذى يظهر عدم وجود جنين بداخله، أو من خلال تحليل الحمل الرقمى وهو ما تشير نتائجه إلى ثبات أو نقصان نسبة هرمونات الحمل، وعدم ملاءمتها لعمر الحمل.

وبالنسبة لأسباب واحتمال تكرار تلك الحالة، فيؤكد أبو النجا أن كيس الحمل الفارغ من الحالات التى قد تتعرض لها المرأة نتيجة لعده أسباب كمشاكل فى البويضة أو الحيوان المنوى، وجميعها تعد من المشاكل العارضة وغير المرضية، وفرص تكرار هذا الحمل قليلة ولا يعنى الإصابة به زيادة احتمال الإصابة به مرة أخرى.