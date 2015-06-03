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اعرفى أسباب جفاف البشرة وظهور التجاعيد وتجنبيها

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اعرفى أسباب جفاف البشرة وظهور التجاعيد وتجنبيها اعرفى أسباب جفاف البشرة وظهور التجاعيد وتجنبيها
مع تقدم السن ينتاب الجسم العديد من التغيرات الداخلية والخارجية، وأهمها التغيرات الخاصة بطبيعة البشرة، كجفاف البشرة وتصبغها وظهور التجاعيد والبقع البنية.

وعن أسباب تلك الأعراض وطرق الوقاية منها تقول أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر هديل جهاد: إن أغلب الأعراض التى تصيب البشرة نتيجة لتقدم السن تعد أعراضا تراكمية، تكونت على مدار السنوات السابقة.

وتشير إلى أنه بالطبع فهى أعراض لا يمكن منع ظهورها بشكل كامل، ولكن يمكن الحد من شدتها، من خلال اتباع السبل الوقائية التى تعمل على تجنب العوامل المسببة فى ظهورها أو تراكمها على مدار سنوات، أهمها بالطبع أشعة الشمس، فالتعرض لتلك الأشعة بشكل متكرر يعد من أهم الأسباب التى تعجل بظهور بقع البشرة البنية وتجاعيدها، والوقاية تكون بالحرص على استخدام كريمات الحماية من أشعة الشمس مع تجنب التعرض لها بشكل مباشر.

وتتابع: الجفاف أيضا من أهم الأسباب التى تؤدى إلى شيخوخة البشرة، ويحدث الجفاف نتيجة لفقدان البشرة دهونها الطبيعية على مدار سنوات، وكذا إهمال ترطيبها بشكل سليم، والوقاية تكمن فى الحرص على استخدام كريمات ترطيب البشرة واختيار الأنواع المناسبة لكل مرحلة عمرية، مع الحرص على تناول كميات كافية من المياه، والعناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

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مصر 365