بينيتث يبكي في مؤتمر ريال مدريد لتقديمه

الحديث عن العودة للمنزل الذي تربى فيه، كان غالبا على حديث رفائيل بينيتث في مؤتمر تقديمه مدربا جديدا لريال مدريد اليوم الأربعاء.

وأعلن ريال مدريد التعاقد مع بينيتث ليخلف المقال كارلو أنشيلوتي.

وقدم ريال مدريد مدربه الجديد في مؤتمر صحفي اليوم في ملعب سنتياجو برنابيو.

وغلبت الدموع بينيتث الذي عاد لريال مدريد بعد أكثر من 20 عاما من الرحيل بعد العمل كمساعد لفيسنتي ديل بوسكي.

واضطر لقطع كلمته للصحفيين مرتين.

وقال بينيتث في المؤتمر: "أشكركم جميعا على الترحيب، فهذا هو الجزء الأصعب في الأمر عندما يكون عليك الحديث ولا تعرف ماذا تقول".

وتابع "هذا يوم رائع لأنني أعود إلى منزلي، شعور رائع".

وعاد المدرب صاحب الـ55 عاما إلى النادي الذي بدأ مسيرته مع كرة القدم بقميصه. ودرب كل فرقه باستثناء الفريق الأول.