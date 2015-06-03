بيريز يكشف أسباب اختيار بينيتث.. ويصرح: هو الرجل المناسب لريال مدريد

أشاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بمدرب الفريق الجديد رفائيل بينيتث في مؤتمر تقديمه اليوم الأربعاء، في ملعب سنتياجو برنابيو. كاشفا أسباب التعاقد معه.

وأعلن ريال مدريد تعيين بينيتث خلفا للمقال كارلو أنشيلوتي لثلاثة مواسم مقبلة.

وقال بيريز في كملته: "سقف الطموحات دائما عالي في ريال مدريد، والتاريخ علمنا أنه لا يوجد شيء كاف. بدأنا مرحلة جديدة مع ثقة تامة أن بينيتث سيجعلنا أقوى، فأهداف الفريق يحددها أعضاء النادي وجماهيره ولذلك هو مدربنا الجديد".

وتابع عن المدرب الجديد "تنفس كرة القدم والاحترافية بطريقة ريال مدريد منذ كان طفلا، وأراد هذا التحدي وها هو يتحقق اليوم. بينيتث يعرف ثقافتنا وقيمنا التي صنعت أسطورة ريال مدريد، واسمه يضمن لنا المجهود الذي سيقدمه".

وواصل مشيدا "نمتلك الآن واحد من أفضل المدربين في العالم وله طريقته الخاصة في الحصول على أقصى جهد من اللاعبين، ومعروف عنه قدرته الرائعة على التغيير رغم سنه الصغير".

واستدرك مضيفا "بينيتث أيضا هو الرجل المناسب لريال مدريد، فهو عمل هنا كلاعب وكمدرب. ولذلك أقدر شعوره هو وعائلته، فهو جاء إلى هنا يبلغ 13 عاما والآن يتولى قيادة هذا الفريق".

وتابع "لا يوجد من هو أفضل منه ليعرف ماذا نريد بالتحديد، وأحلام جماهيرنا مسؤوليته".

واختتم كلمته "بينيتث الآن يمتلك قائمة من اللاعبين الموهوبين ودعم الأعضاء والجماهير ونريد منه أن يحقق المزيد مع أفضل فريق في العالم. فريال مدريد لا يعجبه الرضا ولديه دائما طموح الفوز".