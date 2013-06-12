الانتهاء من تصوير 70% من مسلسل "نيران صديقة"

كتب : نجلاء ابو النجا منذ 10 دقائق

انتهى المخرج خالد مرعي من تصوير حوالي ثلاثة أرباع مسلسل "نيران صديقة "، وأكد المنتج طارق الجنايني أنهم يسابقون الزمن للانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية قبل انتهاء الشهر الحالي.

وعلى جانب آخر، انتهى الموسيقار هشام نزيه من تسجيل الموسيقى التصويرية للمسلسل بالعاصمة التشيكية براغ، حيث استعان في تسجيله بأوركسترا سيمفوني كبير بلغ عدده 40 موسيقيا طبقا لتصريحات منتج العمل طارق الجنايني، الذي أضاف أن هشام نزيه وكعادته فضل الاستعانة بالموسيقى فقط، وخصوصا أنها أكثر ملائمة لأحداث المسلسل بدلا من الطريقة التقليدية في وجود أغنية للتتر.

المسلسل بطولة كل من منة شلبي وكندة علوش ورانيا يوسف وعمرو يوسف ومحمد شاهين وظافر العابدين وسلوى خطاب وصبري فواز ومجموعة من ضيوف الشرف مثل أحمد داوود من مصر وباسل الخياط من سوريا وليلى عربي من الأردن وكتبه محمد أمين راضي وتصوير أحمد يوسف وديكور محمد أمين وستايلست مونيا فتح الباب ويخرجه خالد مرعي، وإنتاج طارق الجنايني "تي فيجن".