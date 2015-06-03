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سيارات الإسعاف تنتقل إلى الشيخ زايد لنقل مصابى سيارة كراتين رمضان

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سيارات الإسعاف تنتقل إلى الشيخ زايد لنقل مصابى سيارة كراتين رمضان سيارات الإسعاف تنتقل إلى الشيخ زايد لنقل مصابى سيارة كراتين رمضان
انتقلت سيارات الإسعاف إلى الشيخ زايد، لنقل المصابين، الذين دهس سيارة نقل كانت تقوم بتوزيع كراتين شهر رمضان وتسببت فى وفاة 5 مواطنين وإصابة 20 آخرين بجوار قسم شرطة الشيخ زايد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من المقدم كريم على، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد أحمد أبو المجد بوفاة 5 مواطنين وإصابة 20 فى حادث بعد أن دهستهم سيارة كانت توزع "كراتين" شهر رمضان بالشيخ زايد.

وقال مصدر أمنى: إن السيارة كانت محملة بكراتين رمضان، وتدافع عليها المواطنون وأثناء محاولة قائدها إيقافها انقطع تيل الفرامل، ما تسبب فى الحادث.


>سيارة "كراتين رمضان" تقتل 5 وتصيب 20 مواطنا فى الشيخ زايد

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