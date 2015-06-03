خليفة يصدر مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الامارات للهوية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا رقم "56" لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعضوية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائبا لرئيس المجلس.

ونص المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة وسعادة المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة اللواء الركن المهندس عيسى سيف المزروعي من القيادة العامة للقوات المسلحة وسعادة اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وسعادة اللواء عوض حاضر المهيري وسعادة عبدالله سيف النعيمي.

كما نص المرسوم على أن تكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد وأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.