حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (15) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

ونصّ القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المُلحق بالقرار، على أن يكون لمدير الدائرة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

ويُمكّن القرار الجديد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها قانوناً، وبما ينعكس إيجاباً على جودة وتميّز الخدمات التي تقدمها.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2011 الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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