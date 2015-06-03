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"النيابة الإدارية": قانون جديد يتيح للزوجة الطلاق حال تغيب زوجها 6 أشهر

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"النيابة الإدارية": قانون جديد يتيح للزوجة الطلاق حال تغيب زوجها 6 أشهر "النيابة الإدارية": قانون جديد يتيح للزوجة الطلاق حال تغيب زوجها 6 أشهر
قالت المستشارة نجوى صادق، نائب رئيس النيابة الإدارية، إن هناك مرسوم قانون جديد لقوانين الأحوال الشخصية، يتم إعداده، يشمل عددا من التعديلات بما تتماشى مع متغيرات المجتمع والأسرة المصرية، مضيفة أنه من المقرر أن يتم عرضه على مجلس الشعب حال تشكيله للبت بأمره.

وأضاف نائب رئيس النيابة الإدارية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز التعديلات فى نصوص القانون تنص على أنه يحق الزوجة الطلاق إذا تغيب زوجها لمدة تزيد عن 6 أشهر بدلا من 3 سنوات، فضلا عن السماح للزوجة التى يصنف زوجها أنه "مسجل خطر" بالطلاق منه إذا تم حبسه أكثر من عام بدلا من عامين.

وتناول مشروع القانون إدارج حق الخطيب فى الحصول على مستحقاته من الخطيبة إذا تم الاتفاق على إلغاء الخطبة، أما إذا تركها دون سبب فيحق لها الحصول على الهدايا والمستحقات العينية التى حصلت عليها منه خلال فترة الخطبة.

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