مأمور سكة حديد ملوى: حرقنا جزء من الكوبرا أمس وفوجئنا بهجومها مجددا اليوم

أكد ماهر الببلاوى مأمور قسم السكة الحديد بملوى، أن العمال لم يتمكنوا من القضاء على الثعبان "الكوبرا" التى هاجمتهم قبل قليل، مضيفًا "النار لم تتمكن منها، وحرقت جزءاَ منه، فخرجت على رصيف السكة الحديد".

وكان ثعبان "كوبرا" هاجم العاملين بسكة حديد ملوى وعمال البلوك ليلة أمس، ما دفعهم إلى إشعال النار فى الحشائش ظنًا منهم أنهم قضوا عليها، إلا أنهم فوجئوا اليوم بقيام نفس الثعبان بمهاجمتهم من جديد مما أثار خوفهم ودفعهم للخروج من المحطة هربا منه.

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