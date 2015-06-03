النيابة: أكثر من 20 طلقة اخترقت جسدى أمينى شرطة الهرم

انتهت نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة، برئاسة المستشار مدحت مكى، من معاينة مكان استشهاد أمينى شرطة من القوة المكلفة بتأمين المنطقة الأثرية بالهرم، حيث تبين من مناظرة جثة المجنى عليهما، اختراق أكثر من 20 رصاصة جسديهما، ووجود فتحات دخول وخروج طلقات فى سيارة الشرطة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المجنى عليهما "سالم عبد العزيز"، و"محمد على أحمد صبرة" تم رصدهما من قبل العناصر الإرهابية قبل الحادث، وعلموا بمواعيد استلامهما لعملهما بتأمين المنطقة الأثرية، وأطلق ملثمان يستقلان دراجة نارية وابلا من الأعيرة عليهما، أثناء تواجدهما داخل سيارة الشرطة أمام الكمين.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من شهود العيان وضباط الشرطة الذين تواجدوا بموقع الأحداث، وأمرت بتشريح جثتى الشهيدين ودفنهما، وطلبت تقريرا وافيا من الطب الشرعى حول سبب الوفاة، تمهيداً لإرفاقه بالقضية، كما طلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.