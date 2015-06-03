نبيل العربى ووفد مجموعة الأزمات الدولية يبحثان أزمات سوريا واليمن وليبيا

بحث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الأربعاء، مع وفد مجموعة الأزمات الدولية برئاسة جان مارى، جوينو تطورات الأوضاع فى المنطقة، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها الوفد إلى القاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالجامعة العربية بأن اللقاء تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الرئيسية فى المنطقة خاصة جهود حل الأزمة السورية والأوضاع الخطيرة فى اليمن ومستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل مكافحة الإرهاب والجرائم التى يرتكبها تنظيم "داعش الإرهابى" فى العديد من دول المنطقة.

وقال المصدر إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة المشاورات بشأن هذه القضايا.

وتعد هذه المجموعة أحد أهم مراكز البحث الدولية ومقرها بروكسل، وقد أجرت المجموعة مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى وفضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيب.