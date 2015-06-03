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لو عندك امتحانات ومش عارف تذاكر وتركز.. حلل أنيميا

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لو عندك امتحانات ومش عارف تذاكر وتركز.. حلل أنيميا لو عندك امتحانات ومش عارف تذاكر وتركز.. حلل أنيميا
عدم التركيز والقدرة على المذاكرة والشعور بالزغللة والدوخة، أعراض قد يعانى منها بعض الطلبة أثناء فترة الامتحانات، وقد يكون سببها الإصابة بالأنيميا.

وحول هذا يقول الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب، قد يعانى بعض الأشخاص من أعراض الأنيميا خلال فترة الامتحانات والمذاكرة مما يكون له تأثير سلبى على الصحة العامة للشخص، وتجعله لم يستطع القدرة على التركيز والمذاكرة، لأنها تسبب خللا فى المخ نتيجة لنقص الهيموجلوبين فى الدم.

ويتابع د. حسام إبراهيم أن من أعراض الإصابة بالأنيميا، الدوخة والزغللة والكسل والنهجان وعدم التركيز فى المذاكرة واصفرار فى الوجه وبهتان لون الشفاه من الداخل، وأيضا زيادة فى ضربات القلب، مما يعيق ذلك الحياة ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى.

ويشير أنه عند ظهور هذه الأعراض على الشخص قبل الامتحانات أو أثناء المذاكرة، فيجب إجراء تحليل الهيموجلوبين واستشارة الطبيب المختص لتلقى العلاج وتجنب الأعراض التى تؤثر على صحته، وتناول الأكلات الصحية كالخضراوات والفاكهة، والابتعاد عن الأكلات السريعة والإقلال من تناول المشروبات الغازية والشاى القهوة، اللذان يحتويان على الكافيين الذى يعمل على تكسير الحديد فى الجسم.

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مصر 365