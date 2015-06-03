اغسل وشك بماء بارد قبل الخروج للوقاية من التهابات الجيوب الأنفية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من سقوط الأمطار على بعض المناطق، بعد تحذيرها الأسبوع الماضى من ارتفاع درجة الحرارة والتى تعدت الـ30 درجة مئوية، وهو ما له تأثير ضار على صحة الجسم بسبب هذه التغيرات المختلفة ويسبب بعض الأمراض .

وفى هذا السياق يوضح الدكتور سمير فتحى الأشقر أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة أن التغيرات الجوية التى تشهدها البلاد قد ينتج عنها الإصابة بالأمراض التى تؤثر على صحة الجسم كالإنفلونزا والتهابات واحتقان الجيوب الأنفية، لذا فمن الضرورى الانتباه لبعض التعليمات للوقاية من إنفلونزا الصيف.

ويوصى الأشقر للوقاية من الأمراض، بغسيل الوجه بالماء البارد قبل النزول، وعدم ارتداء ملابس ثقيلة، ويفضل ارتداء الملابس حسب الجو، فإذا كان الجو حارا يرتدى الشخص الملابس خفيفة وفى حالة تغير الجو باردا يلبس الشخص ملابس خريفية وسط ليست ثقيلة .

يشير أنه فى حالة ظهور بعض الأعراض كوجود تغيير فى الصوت أو نزول الماء من الأنف أو وجود صعوبة فى البلع، فيجب فى هذه الحالة استشارة الطبيب وتلقى العلاج المناسب.