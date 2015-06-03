رئيس التعليم العام يبحث فى بنى سويف استعدادات امتحانات الثانوية العامة

استقبل اليوم، نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، الدكتور عماد الوسيمى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة والوفد المرافق له بمكتبه بمقر المديرية في شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.

تم خلال اللقاء الذي حضره عزت بيومي وكيل المديرية بحث استعدادات الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة لامتحانات الثانوية العامة، وكذلك التنسيق مع مدير الأمن اللواء محمد أبوطالب لتأمين لجان المدارس ونقل الأسئلة والإجابات من وإلي مقر التوزيع الرئيسى.

وأكد وكيل وزارة تعليم بني سويف في تصريحات صحفية، أن المديرية سوف تنتهى غداً الخميس من تلقى اعتذارات المعلمين عن إمتحانات الثانوية بمقر اللجنة الكائنة بمدرسة النيل الثانوية بميدان مولد النبى بمدينة بنى سويف.

ومن ناحية أخرى عقد وكيل وزارة التعليم اجتماعا مع مديري ومنسقى القرائية بالادارات التعليمية السبع في حضور الدكتورة رشا يحى مدير ادارة القرائية لبحث اجراءات تنفيذ البرنامج العلاجى للصفوف العليا ( الرابع والخامس ) للمرحلة الابتدائية، والمقرر تنفيذها خلال أشهر يونية ويولية واغسطس، علي أن يبدأ البرنامج بتدريب للمعلمين والموجهين بالمدارس بالتعاون مع توجيه الموسيقى والتربية الرياضية والفنية وذلك بهدف تحسين مهارات القراءة للتلاميذ بالصفوف العليا.

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