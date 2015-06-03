وفد هيئة الطاقة الذرية يزور الوادي الجديد غداً

يقوم وفد من هيئة الطاقة الزرية بالقاهرة، غداً الخميس، بزيارة لمركز الداخلة بالوادي الجديد.

وقال مجدي عطية رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان، في الداخلة ، إن وفد الطاقة الذرية بالقاهرة سيقوم بافتتاح عدد من مشروعات الجمعية العامة وبعض المشروعات التي أوصت بها في الزيارات السابقة والمتكررة للمحافظة وتشمل المشروعات منها مجمع الصناعات الحرفية و مركز دياب لرعاية الصحية ، هذا وسوف تقوم القافلة بإجراء الكشف الطبي لبعض التخصصات (امراض الباطنة، والكبد، والأورام ).

وأشارت إلى أن رسوم الكشف بأجر رمزى تيسيرا على جميع المواطنين بمركز الداخلة للكشف وعمل الفحوصات اللازمة .