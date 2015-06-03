نفوق 2 رأس غنم في حريق بحوش منزل بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر، مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بناحية العوامر بحري – دائرة المركز ،

> وبإنتقال قوات إدارة الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة علي الحريق وإخماده ،

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل المدعو ماهر عبد العزيز عبد الكريم محمدين- 53 سنة- سائق – ويقيم بذات الناحية.

> ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، وانحصرت التلفيات فـي نفوق 2 رأس غنم، وإحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ونفى الشبهة الجنائية.

> إثر ذلك كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .