أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نفوق 2 رأس غنم في حريق بحوش منزل بسوهاج‎

Google+ Print
نفوق 2 رأس غنم في حريق بحوش منزل بسوهاج‎ نفوق 2 رأس غنم في حريق بحوش منزل بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر، مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بناحية العوامر بحري – دائرة المركز ،
> وبإنتقال قوات إدارة الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة علي الحريق وإخماده ،

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل المدعو ماهر عبد العزيز عبد الكريم محمدين- 53 سنة- سائق – ويقيم بذات الناحية.
> ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، وانحصرت التلفيات فـي نفوق 2 رأس غنم، وإحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ونفى الشبهة الجنائية.
> إثر ذلك كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا