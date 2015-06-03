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ضبط عاطل بحوزته رئاش جرينوف بسوهاج

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ضبط عاطل بحوزته رئاش جرينوف بسوهاج ضبط عاطل بحوزته رئاش جرينوف بسوهاج

3 يونيو 2015 | 4:07 مساءً

 

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال سوهاج، برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس المباحث من ضبط عاطل بحوزته رشاش جرينوف و 2 بندقية.
> كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد تمكنضباط وحدة مباحث مركز طما من ضبط عاطل بحوزتة رشاش جرينوف و 2 بندقية ،
> وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز والنقباء رفعت الحلوجى، وهيثم شاكر وحسام غلاب معاونو المباحث من المدعو سيد عمر محمد عمر- 39 سنة حاصل على دبلوم – ويقيم بناحية التحرير – دائرة المركز وبحوزته ( رشاش جرينوف ،و بندقية آلية بدون أرقام ،و بندقية خرطوش عيار 12 بالخزينة الخاصة بها و4 طلقات من ذات العيار ،و 12 خزينة روسي عيار 7.62×39 ،و 200 طلقة عيار 7.62×39 ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار،
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2450 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

2015-06-03

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