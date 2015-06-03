تخريج الدفعة 6 من ماجستير إدارة الأعمال

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، احتفلت جامعة سيتي في لندن بتخريج الدفعة السادسة من طلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، في كاس بيزنس سكوول دبي.

وتضم الدفعة السادسة 51 طالباً، حصلوا على شهاداتهم خلال حفل خاص أقيم للمناسبة في قاعة المؤتمرات في مركز دبي المالي العالمي.

وشهد حفل التخرج عبد الله محمد صالح عضو مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري نائب الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعبد الله بن سعيد بن أحمد لوتاه عضو مجلس إدارة مجموعة لوتاه، والدكتور وارين فوكس رئيس قسم التعليم العالي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وأكثر من 250 شخصاً وعائلاتهم، إضافةً إلى نخبة من قادة الأعمال وكبار الشخصيات، الذين حضروا لمشاركة الطلاب فرحة تخرجهم بعد انخراطهم في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، والذي يمتد لمدة سنتين، ويتضمن إلقاء محاضرات أثناء عطلة نهاية الأسبوع صُممت لتتناسب مع أوقات العاملين في قطاعات الأعمال.

وخلال الحفل، تم تقديم شهادة تقدير إلى الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، وذلك تقديراً لجهوده وإسهاماته البارزة في تطوير قطاعي البنوك الإسلامية والتعليم في كل من دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع، تسلمها نيابة عنه ابنه عبد الله بن سعيد بن أحمد لوتاه.

توفير الفرص

وبهذه المناسبة قال عيسى كاظم أعلنت دولة الإمارات عام 2015 عاماً للابتكار، في مسعى لتحفيز الجميع على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها إثراء المشهد الديناميكي للأعمال في البلاد.

ونحن على ثقة بأن خريجينا الشباب ستكون لهم مساهمة قيمة وفعّالة في تحقيق رؤية الإمارات، عبر الاستفادة من قدرتهم على التفكير الإبداعي وتوجيه ما اكتسبوه من معرفة وخبرات أكاديمية نحو خدمة القضايا المهمة.

وأضاف نهنئ شركاءنا "كلية كاس لإدارة الأعمال" على تخريج الدفعة السادسة من طلابها، وباعتبارنا وجهة مفضلة للعمل وانطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير الفرص للمواهب والكفاءات المميزة، يسعدنا في مركز دبي المالي العالمي أن نرحب بالخريجين الشباب إلى عالم الأعمال، ونتطلع إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية لأعمالنا في المنطقة ككل.

ومن جهته، علَق البروفيسور بول كوران نائب رئيس جامعة سيتي في لندن، قائلاً لقد بادرت جامعة سيتي في لندن إلى تأسيس مركز دبي، كمحور مهم لبرامج الدراسات العليا في مجال الأعمال التجارية والتخصصات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الخطوة تعكس السمعة الرائدة التي تمتاز بها الجامعة في ما يتعلق بالتميز الأكاديمي في مجال الأعمال التجارية والمهن.

وأشار إلى أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، أسهم خلال السنوات الست الماضية في تعزيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وقال أنا فخور جداً بهذا التقدير للإنجازات المهمة التي قام بها طلاب الدفعة السادسة، وأتطلع قدماً لمتابعة نجاحاتهم في مجال الأعمال التجارية العالمي، وريادة الأعمال والمهن.

ريادة

ركز برنامج إدارة الأعمال التنفيذية في كاس بيزنس سكوول، على ريادة الأعمال والابتكار كمحاور رئيسة.

وتعتبر برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية هي الأولى من نوعها المتخصصة في التمويل الإسلامي والطاقة، وتوفر مساقات في الإدارة العامة والقيادة، واختصاصات التمويل وريادة الأعمال.