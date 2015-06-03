"الصحة" تحذر من استخدام مكمل غذائي خطير

اصدرت وزارة الصحة ممثلة بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص تعميماً لكافة المناطق الطبية ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والاطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة بضرورة اخذ التدابير اللازمة بشأن سحب المكمل الغذائي دن ان بي ( DNP ) ومنع تداوله واستخدامه.

كما تم مخاطبة جميع الجهات ذات الاختصاص وهي ( هيئة الصحة بأبوظبي، هيئة الصحة بدبي، مدينة دبي الطبية، وزارة البيئة والمياه، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية، الجمارك الاتحادية، المكتب الطبي – وزارة شؤون الرئاسة، ادارة سلاح الخدمات الطبية – القوات المسلحة).

جاء تعميم الوزارة عقب تلقيها تعميما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بشأن التحذير من تداول مستحضر ( DNP ) غير المرخص كمكمل غذائي للتنحيف اذ يشكل خطراً جسيماً على حياة المستهلك، بعد تلقيها بلاغاً من السلطات الفرنسية يفيد بتعرض شاب لتسمم حاد جراء تناول هذا المنتج وتم ايضاً تسجيل عدة حالات مشابهة، كما اوصت المنظمة باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية بشأن الموضوع.

وقال الدكتور أمين الأميري – وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إن احدى دول مجلس التعاون الخليجي صرحت أن هذا المنتج يباع على شكل مسحوق اصفر أو داخل كبسولات أو حتى على شكل مرهم، كما ان من الاعراض المصاحبة لاستخدامه هي التعرق المفرط، بول ذو لون أصفر لامع ويؤدي شحوب بالبشرة واصفراراها.

واكد أن وزارة الصحة تؤكد على دورها ومهامها في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، والعمل على تحقيق رسالتها بتعزيزً صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات وفق السياسات والتشريعات، ومن خلال تنظيم وتسجيل ومراقبة كافة اصناف المستحضرات الصيدلانية من ادوية تقليدية وعشبية ومكملات غذائية ووسائل طبية وغيرها بالدولة، حيث تخضع عملية التسجيل هذه لإجراءات صارمة من الفحص والتدقيق لضمان مأمونية وسلامة استخدام تلك الأدوية والمستحضرات حفاظا على صحة وسلامة المرضى وافراد المجتمع.

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