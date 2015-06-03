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وزير الدفاع الوطنى التشادي يغادر القاهرة

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وزير الدفاع الوطنى التشادي يغادر القاهرة وزير الدفاع الوطنى التشادي يغادر القاهرة

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى بجمهورية التشاد  “بنايندو تاتولا” والوفد  المرافق له، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام، التقى خلالها الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وتأثيرها على الأمن والاستقرار  بقارة أفريقيا.
> وأشاد الوزير التشادي خلال اللقاء بجهود القوات المسلحة  في  إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط،  وذلك بما يوفر مناخ آمن للاستثمار فى المنطقة.

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