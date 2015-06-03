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محافظ الأقصر يتبرع بالدم للمجندين المصابين فى حادث تصادم سيارة الشرطة

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محافظ الأقصر يتبرع بالدم للمجندين المصابين فى حادث تصادم سيارة الشرطة محافظ الأقصر يتبرع بالدم للمجندين المصابين فى حادث تصادم سيارة الشرطة
أكد مصدر مسئول داخل مستشفى الأقصر الدولى، أنه تم نقل 3 مجندين مصابين بحادث تصادم سيارة لورى شرطة بأخرى نقل، لغرفة العمليات لخطورة حالتهم، وهم كل من "خالد.محمد.يوسف" 22 سنة، و"محمد.عبد الموجود" 22 سنة، و"حسين.عبد السميع. أحمد" 22 سنة لإصابتهم بكسور ونزيف حاد فى مناطق متفرقة بالجسد.

وأضاف المصدر، أن محمد بدر محافظ الأقصر توجه لإدارة المستشفى وأبلغهم بنيته فى التبرع بالدم لنجدة المجندين المصابين، وبالفعل قام بعملية التبرع بالدم، وجار إنهاء العمليات الجراحية للمجندين الـ3 المصابين.
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