محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 78.45%

اعتمد المهندس محمد عبد الظاهر، محاظ القليوبية، منذ قليل، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعداية على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة النجاح 78.45%.

وأكدت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم اعتمادها من محافظ القليوبية، بنسبة نجاح 78.45%، وتقدم للامتحان 78164 طالبا، نجح منهم 60318 طالبا، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة وشيتات الدرجات تمت مراجعتها أكثر من مرة.

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