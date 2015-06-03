محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 78.45%

اعتمد المهندس محمد عبد الظاهر، محاظ القليوبية، منذ قليل، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعداية على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة النجاح 78.45%.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكدت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم اعتمادها من محافظ القليوبية، بنسبة نجاح 78.45%، وتقدم للامتحان 78164 طالبا، نجح منهم 60318 طالبا، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة وشيتات الدرجات تمت مراجعتها أكثر من مرة.
وأكدت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم اعتمادها من محافظ القليوبية، بنسبة نجاح 78.45%، وتقدم للامتحان 78164 طالبا، نجح منهم 60318 طالبا، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة وشيتات الدرجات تمت مراجعتها أكثر من مرة.
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