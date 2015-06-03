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عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفرقة الثانية

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عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفرقة الثانية عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفرقة الثانية
تفقد الدكتور محمد جمال الدين عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم امتحانات الفرقة الثانية بالكلية، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الالتزام بالتعليمات.

كما أكد عميد الكلية على توفير كافة الوسائل القانونية والمشروعة التى تمكن الطلاب من آداء امتحاناتهم على أفضل وجه، وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات السريعة والرادعة والتحقيق الفورى لمواجهة أى حالات غش أو شغب أو خروج عن النظام.

وشدد الدكتور محمد جمال الدين أثناء جولته على ضرورة تصحيح الأسئلة لكل مادة بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى إعلان النتائج أولا بأول، كما شدد على ضرورة عدم دخول الهواتف المحمولة إلى داخل قاعات الامتحانات، طبقا لقرار مجلس الجامعة وتشديد الرقابة أثناء الامتحانات وضبط أى محاولة غش وظبط أى طالب يقوم بالغش أثناء الامتحانات، وأن كل من يقوم بهذه المحاولات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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