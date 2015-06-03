"حصاد الزمن" ينافس في رمضان بعد عام ونصف من الأزمات

أخيراً.. من المقرر أن يعرض المسلسل السعودي "حصاد الزمن" في موسم رمضان هذا العام على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، بعد أزمات مستمرة منذ العام والنصف تقريباً، ورغم ما تردد عن وجود خلافات بين بعض الفنانين من جهة والمنتج من جهة أخرى.

فلقد تعرض المسلسل لظروف إنتاجية صعبة، فبعد خروجه من السباق الدرامي رمضان الماضي على شاشة التلفزيون السعودي، تقرر عرضه بعد موسم الحج الماضي، ولكن المشاكل التي صادفته خلال التصوير في الإمارات والسعودية لمدة أكثر من عام ونصف، إضافة إلى أزمة السيولة المالية للمنتج، أدت إلى التأخر الشديد في الانتهاء من تصويره وبالتالي عدم عرضه في تلك الفترة.

"سيدتي نت" ترصد الأزمات والمشاكل التي تعرّض لها المسلسل السعودي في هذا التقرير الخاص...

أزمة التعميد

عانت الدراما السعودية في 2014 من عدة ظواهر سلبية؛ كان أبرزها تأخّر تعميد المسلسلات مما أدى لتأجيل العديد من الأعمال الدرامية إلى ما بعد شهر رمضان الماضي. ولعل المشاكل الإنتاجية وتأخّر مواعيد تعميد الأعمال الدرامية أثر سلباً على بدء تصوير العديد من الأعمال قبل رمضان الماضي، وبالتالي خروج بعضها من الموسم الدرامي الأهم والأشهر.

المسلسل في سطور

يناقش العمل عدد من المشاكل الاجتماعية والإنسانية المعاصرة في المجتمع السعودي والخليجي، حيث تبدأ الأحداث في العام 1988 وحتى الوقت الحالي.

"حصاد الزمن" من إنتاج محمد داغستاني، وتأليف محمود اللبابيدي ويوسف عرعور، وإخراج ضيف الحارثي، ومراجعة وتدقيق الحوار عنبر الدوسري، وبطولة مجموعة من الفنانين السعوديين والخليجيين والسوريين منهم: حسين المنصور، وزهرة عرفات، وبدرية أحمد، وخالد البريكي، وماجد مطرب فواز، ودريعان الدريعان، وعبد العزيز الشمري، وعماد اليوسف، وشمعة محمد، ومحمد المفرح، ومريم الغامدي، ولطيفة المجرن، وسارة الجابر، وعدنان أبو الشامات، وماهر صليبي، وخلود الجابر، ومايا محفوظ، وهدى صلاح، والعنود الحربي.

تأجيلات ومشاكل بالجملة

تم تأجيل المسلسل "حصاد الزمن" من موسم رمضان ليجدول ضمن خارطة العرض على التلفزيون السعودي بعد موسم الحج.

وبدأ تصوير العمل في أبو ظبي قبل شهر رمضان بفترة بسيطة، وواجه العديد من المشاكل، ولا سيما الحصول على تأشيرات للفنيين، واستمر أشهر في تصوير المشاهد، بجانب بعض الأزمات الإنتاجية وتأخّر حصول عدد من الفنانين والفنيين على أجورهم من المنتج.

وبعد انتهاء التصوير في الإمارات، بجانب تصوير بعض المشاهد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن مخرج المسلسل وقتها في بيان صحفي أن العمل سوف يكون جاهزاً للعرض في غضون شهر أو أكثر أي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وهو ما لم يحدث، وحتى الآن لم ينتهِ التصوير بعد.

وطاردت المشاكل ذاتها المسلسل في الرياض أيضاً - التأشيرات والسيولة المالية للإنتاج – والتي أجلت بدء التصوير، إلا أنه ومنذ أيام دارت عجلة تصوير ما تبقى من مشاهد العمل في الرياض، مع حذف عدد من المشاهد والأحداث، للحاق بالعرض الرمضاني هذا الموسم.

المخرج: ليس هناك تأكيد لموعد تصوير مشاهد الرياض

أوضح مخرج العمل ضيف الحارثي أنه يتم حالياً في الرياض تصوير الجزء المتبقي من مشاهد المسلسل استعداداً لعرضه في رمضان على التلفزيون السعودي، مؤكداً أن المشاهد المتبقية قليلة ومجدولة بشكل يتيح لنا العرض الرمضاني، ونفى وجود أي خلاف أو مشاكل مع الفنانين أو ما تردد عن امتناع بعض الممثلين من استكمال تصوير أدوارهم، لا سيما وأن الجميع استلم مستحقاته المادية من المنتج حسب تصريحه، متمنياً أن يحقق المسلسل النجاح المأمول.

وقال لـ"سيدتي نت": "تم الانتهاء من تصوير أكثر 80% من العمل تقريباً، حيث انتهى التصوير في أبو ظبي لكامل المشاهد الداخلية، وانتهى التصوير في بيروت، وقد تم عرض ذلك بصورة غير رسمية على التلفزيون السعودي ولاقى استحسانهم وأعطوا تقييم جيد للعمل".

وأبان الحارثي أن كواليس التصوير كانت أكثر من رائعة من خلال العلاقة الطيبة بين الطاقم الفني والتقني، وخصوصاً بين زهرة عرفات، وحسين المنصور، وخالد البريكي، وماجد مطرب، والممثلين الشباب، نافياً وجود أية مشاكل خلال التصوير بين طاقم العمل.

وأضاف: "يتبقى تصوير المشاهد الخارجية في الرياض لتحاكي البيئة السعودية المحلية، وبالفعل المسلسل مكلف إنتاجياً، وقد اقتربنا من استكمال تصوير الخمس الحلقات الأولى من العمل في أجواء تراثية بإحدى القرى خارج الرياض، وسيتم تسليم الحلقات الأولى والنسبة الأكبر من الحلقات للتلفزيون قبل الشهر الفضيل، وفي ذات الوقت يتم العمل بوحدة إخراج وتصوير ثانية على المشاهد المتبقية في أوروبا".

فهد العمر: المنتج ورطنا!

أوضح مساعد مدير الإنتاج الفنان فهد العمر أن المنتج محمد داغستاني منتج العمل دخل المسلسل من البداية ولم يكن لديه السيولة المادية الكافية خصوصاً وأن "حصاد الزمن" عمل مكلف إنتاجياً سواء لتواجد عدد كبير من الفنانين والأسماء المعروفة أو التصوير ما بين الإمارات والسعودية ولبنان وأوربا، لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن ينتهي التصوير في الإمارات قبل نهاية رمضان ولكن لمشاكل إنتاجية تم تصوير نصف المشاهد وتأجل الباقي لبعد عيد الفطر.

وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي": "بداية طلب مني مدير إدارة الإنتاج أحمد النعمان أن أعمل معه في هذا المسلسل، وبالفعل بعد أن انتهيت من تصوير مسلسل "خميس بن جمعة" للفنان فايز المالكي، سافرت مع طاقم العمل إلى أبو ظبي، وهناك بدأت المشاكل، حيث ورطنا داغستاني سواء في جهة التأشيرات للفنيين أو عدم توافر السيولة التي يحتاجها الإنتاج، وتم تصوير نصف مشاهد الإمارات، فذهبنا لبيروت لتصوير مشاهد لبنان، ثم عدنا لأبوظبي وجلسنا أكثر من 45 يوماً وليس هناك أي سيولة مالية مع المنتج لاستكمال العمل".

وأكد العمر أنه كان هناك إتفاق على التصوير في الرياض منذ أشهر ولكنه لم يتم وقتها رغم أن الفنيين في العمل جاءوا من سوريا وظلوا لأكثر من شهر في الرياض دون تصوير مشاهد السعودية.

خلود الجابر: جسد الممثلة السعودية أهم من قدراتها الفنية!

ذكرت الفنانة والإعلامية خلود الجابر أنها ترشحت للمشاركة في مسلسل "حصاد الزمن" من خلال الممثل عبد العزيز الشمري ومدير الإنتاج أحمد النعماني خصوصاً وأنها كانت متواجدة في الإمارات في فترة بداية تصوير العمل، موجهة الشكر للمنتج الذي تعامل معها بشكل راقي، ولفتت إلى أنها خرجت من العمل بالتعرف على عدد من الفنانين المحترمين وهم زهرة عرفات، وشمعة محمد، وخالد البريكي فقط.

وقالت لـ"سيدتي": "تعرضت للكثير من الأذى من الممثلين السعوديين في المسلسل، فأغلبهم يتعامل بخبث، وعدم تعاون وهمز ولمز، رغم إنني بنت ديرتهم. وأيضاً المخرج الذي كان يصرخ علي في موقع التصوير باستمرار، ويعاملني بشكل سيئ، ولم يهتم بملابسي، حتى أنه في النهاية تم إنهاء دوري بالعمل بشكل سيئ. وهذه المعاملة لي وكأنني فنانة جديدة، فيما كان التعامل مع الفنانات الجديدات بصورة أفضل مع ضحك ودلع".

وأضافت: "للأسف شكل الممثلة هو الأهم بالنسبة للمنتج والمخرج السعودي، وجسد الفنانة السعودية أهم من قدراتها التمثيلية، فهم يعملون بمبدأ في اختيار الفنانات أن تكون جميلة أولاً ومن ثم يمكن أن يعلمونها ويدربونها على التمثيل. وفي بداية دخولي الفن تعرضت لغزل صريح، ولكنني لم ولن أقدم تنازلات، وللعلم الترضيات والتنازلات قد يطلبها الفنانون أو قد تعرضها بعض الفنانات للوصول سريعاً في عالم الفن".

المنتج: بالفعل حدث تأخير لمستحقات عدد من الفنانين والفنيين

اعتبر المنتج محمد داغستاني أن سبب طول أمد تصوير المسلسل يعود لصعوبة الحصول على تأشيرات للفنيين في الإمارات والسعودية، مؤكداً أنه تم حل جميع الأمور، وأن ما يقارب 80% من العمل جاهز، وذكر أن تصوير المشاهد في العاصمة السعودية الرياض يتم وفق جدول زمني محدد.

وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي": "تعميد الأعمال السعودية بالكاد يغطي تكلفة الإنتاج، خصوصاً وأنني في "حصاد الزمن" أقدم إنتاجاً ضخماً وتم تصويره في السعودية والإمارات ولبنان وأوربا، وأنافس بعمل تراجيدي محترم غائب عن الدراما السعودية منذ سنوات. والإنتاج يحتاج سيولة مادية ضخمة، وبالفعل حدث بعض التأخيرات لمستحقات عدد من الفنانين والفنيين، ولكنهم استلموا أجورهم المتفق عليها لاحقاً".

ولفت داغستاني إلى أن المسلسل يضم أكثر من ستين ممثلاً من المملكة والعالم العربي مثل حسين المنصورة، وزهرة عرفات، وماجد مطرب، وخالد البريكي، وبدرية أحمد، وشمعة محمد، مشدداً على أنه يبذل كل جهده لتقديم عمل بأفضل مستوى للجمهور السعودي المتشوق لعمل تراجيدي محترم وراق يخاطب عقله ويناقش قضايا المجتمع بصورة واقعية.

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