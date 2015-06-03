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تأجيل محاكمة «المستريح» .. ومحاميه يطلب بقاؤه بالسجن

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تأجيل محاكمة «المستريح» .. ومحاميه يطلب بقاؤه بالسجن تأجيل محاكمة «المستريح» .. ومحاميه يطلب بقاؤه بالسجن

إستهل محامي الدفاع عن رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ “المستريح”، حديثه للمحكمة بجلسة اليوم، بالشكوى من عدم تواصله مع موكله، مؤكداً بأن بقاءه بالسجن حمايةً له لأن رجوعه لقنا وسوهاج به خطر عليه، لأن أهلها حسب تعبيره هم “الأشرس في تطبيق القانون”.

وقد إستاء أحد المحامين المدعين بالحق المدني، من ذلك التعبير والذى إعتبره تطاولاً منه على أهل قنا قائلا “شعب قنا أهل طيبة وكرم”، ليرد عليه الدفاع بأنه لم يفهم قصده السليم وأنه بذاته أحد أبناء تلك المحافظة.

وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار ” اشرف عيسى “، نظر المحاكمة لجلسة 8 يونيو الجاري وكلفت المدعين بالحق المدني بتقديم أصل الشيكات، وقررت المحكمة إستدعاء مجري التحريات بذات الجلسة.

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