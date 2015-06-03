عشان ما تكسلش.. تعرف على الأطعمة التى تقلل نشاطك

"المعدة هى بيت الداء" مقولة منتشرة بيننا، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى الشعور بالنشاط والحيوية، بينما هناك أطعمة أخرى تسبب الشعور بالكسل .

فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأطعمة التى يتناولها الكثيرون وتتسبب فى شعورهم بالنشاط لوقت قصير، وبعد ذلك تتسبب فى عدم القدرة على النشاط والتركيز.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض الأطعمة والمشروبات التى تشعرك بالإرهاق والتعب ومنها :

>1- الحلويات، كالشكولاتة والتى تتسبب فى استنفاد طاقة الجسم بشكل كبير وذلك يرجع لارتفاع نسبة السكر فى الدم وذلك يعوق عملية إفراز المادة "لأوركسن" التى تشعرك بالتركيز وتمدك بالنشاط.

2- المعجنات، كالبسكوت والخبز والكرواسون، فهذه الأطعمة تستهلك وقتا كبيرا فى الهضم مما يعوق عملية التركيز وتشعرك بالقلق والتوتر .

3- المشروبات الغنية بالكافيين، التى تمدك بالطاقة لمدة قصيرة وحينما يقل الكافيين فى الجسم يقل نشاطك وتشعر بالتعب والإرهاق.

4- الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، حيث تسبب عدم الشعور بالراحة .

5- نقص عنصر الحديد فى الجسم، والذى يتواجد فى بعض الأطعمة الغنية بالحديد كالجرجير والسبانخ واللحم الأحمر.