إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فى طما بسوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما جهودهم برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز من أجل القبض على عاملين قاما بالتعدى بالضرب على آخرين، مما تنتج عنه إصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم بسبب الخلاف على قطعة أرض.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز بوصول "عبد الحليم م ع" 30 عاما عامل مصاباً "بجرح طعنى نافذ بالبطن أسفل الضلوع من الناحية اليسرى مع خروج الأمعاء ونزيف داخلى بالبطن وكدمه وتورم بالأصبع الأوسط لليد اليسرى" ولا يمكن استجوابه، و"صابر ع ع" 34 عاما موظف مصاباً "بجرح طعنى بالصدر من الناحية اليسرى واشتباه فى نفاذه بالصدر مع صعوبة بالتنفس وجرح بفروة الرأس" ولا يمكن استجوابه، و"ماهر ع ع" 56 عاما عامل مصاباً " بجرح متهتك بالعضد الأيسر وكدمه بالصدر واشتباه نزيف بالصدر " ولا يمكن استجوابه " ويقيمون بناحية سلامون – دائرة المركز.

وبسؤال أهالى المصابين اتهموا "ن.ح"، و "ح.ا" يقيمان بذات الناحية بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية، وجــــارى سؤال المصابين فـــور إمكانية ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7560 جنح المركز لسنة 2015 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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