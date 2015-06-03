7 خطوات لإسعاف نزيف الأنف

يتعرض كثير من الأشخاص لنزيف الأنف، وهو ما يسبب عددا من الأضرار الصحية فى حالة إذا لم يتلق المريض الإسعاف اللازم أثناء حدوث النزيف الأنف. نزيف الأنف

> قال الدكتور طارق عبد الفتاح استشارى الأمراض وأورام الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد السمع والكلام، إن نزيف الأنف أحد الأعراض الشائعة والتى تصيب الكبار والصغار نتيجة أسباب عوامل عديدة منها ما يتعلق بالأنف والأخرى تتعلق بأسباب مرضية أخرى. أهم خطوات الإسعافات الطبية اللأزمة لنزيف الأنف

> ويستكمل د. طارق قائلا" هناك بعض النصائح والإرشادات الخاصة بالأسعافات الأولية عند حدوث النزيف الأنفى وأهمها":

>1)تبلل قطعة صغيرة من القطن باستخدام أحد أنواع النقط القابضة للأوعية الدموية بالأنف.

>2)إدخال القطنة المبلل داخل فتحة الأنف التى بها النزيف.

>3)يقوم المريض بالضغط بإصبعيه السبابه والإبهام على مقدمة الأنف بشدة.

>4)يقوم المريض بميل رأسه للأمام وللأسفل وليس للخلف.

>5)إذا توفرت قطعة من الثلج يتم وضعها فوق مقدمة الرأس باليد الأخرى لسرعة انقباض الأوعية الدموية .

>6)يستمر المريض فى هذا الوضع لمدة 3 إلى 5 دقائق ثم يقوم بإخراج القطنة المبلل من الأنف .

>7)يجب على المريض فى حالة استمرار النزيف وخاصة إذا كان غزيرا التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لمريض.

شبكةعيونالإخبارية

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