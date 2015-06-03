مش عارف تجمع وتركيزك مشتت.. 5 خطوات صباحية ليوم ملىء بالتركيز

قد تستيقظ يوما مشتت الانتباه والتركيز لا تقوى على الانخراط فى العمل أو المذاكرة، هذه الحالة يفسرها أطباء النفس على أنها نتاج تكدس الضغوط النفسية والجسدية والعصبية والذهنية، فى وقت واحد، ما جعلك غير قادر على مزيد من التركيز والانتباه.

الدكتور محمود صلاح أخصائى النفسية، أوضح أن تشتت الذهن وخمول الجسم إضافة إلى الشعور بانعدام التركيز وعدم القدرة على الانخراط فى أحداث اليوم، أمر طبيعى يحدث للأسنان كل فترة، تختلف فى مدى قربها أو بعدها تبعا لكم الضغوط النفسية والجسدية، والذهنية من شخص إلى آخر، ولذا لا بد من طرق سهلة وسريعة تمنحك شعور باليقظة فى صبيحة كل يوم ومنها :

-استيقظ لتتناول أكواب كافية من المياه، ما لا يقل عن 4 أكواب صباحية تغسل الجسم وتنظفه وتخلصه من أملاحه وآلامه وخموله.

-ابتعد عن الاستماع للأغانى أو مشاهدة التلفاز صباحا حتى لا تصاب بالخمول والكسل وصعوبة التركيز.

>اهتم بالاستحمام صباحا حتى يتنبه جسمك وعقلك.

-اهتم لتناول ثمرة فاكهة صباحية كأمر ثابت، للنشاط وزيادة التركيز.

- اهتم بتناول فطورك مبكرا، وفطورا صحيا لذيذا وخفيفا للغاية.

-سر فى طريقك إلى العمل مشيا إن أمكن، أو مارس بعض التمرينات الخفيفة للغاية.