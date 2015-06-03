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فوائد مذهلة للحمص أهمها ضبط السكر

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فوائد مذهلة للحمص أهمها ضبط السكر فوائد مذهلة للحمص أهمها ضبط السكر
فوائد الحمص لا حصر لها، ويمكن إضافته للعديد من الأطعمة، أو طهيه وحده، فهو من أفضل الحبوب وأكثرها فائدة على الإطلاق، وينصح الأطباء بزيادة معدلات إدخال الحمص فى شتى أنواع الطعام، وفى أية وجبة خلال اليوم، فهو طعام مناسب لكل فترات اليوم لخفته على المعدة ومذاقه اللذيذ.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أكد على أن الحمص له من الفوائد الكثير، والتى تجعله أهم أنواع الحبوب التى تمد الجسم بالعناصر والفيتامينات، ما يجعل المقولة الشائعة "إذا غاب عنك الضانى خليك فى الحمصانى" تفسيرا لأهميته وتفوق عناصره على عناصر اللحم بأنواعه.

ويمد الحمص الجسم بالكثير من الفوائد وأهمها على الإطلاق قدرته على ضبط معدلات السكر فى الدم، وهى معلومة غائبة عن الكثيرين، كما يعادل مستويات الكوليسترول فى الدم، فيزيد من نسب الكوليسترول الصحى ، ويقلل مستويات الضار بشكل ملحوظ، مما يقلل دهون الدم تدريجيا.

وتابع الباحث فى الدواء والغذاء، مبرزا فوائد الحمص، مؤكدا على أنه إضافة رائعة للطعام الساخن والبارد، كما أنه يساعد على تسهيل الهضم لاحتوائه على الألياف بكميات كبيرة، كما أنه يساعد على تقليل حموضة الأمعاء، وتخفيف حدتها.

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مصر 365