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استخدام الحامل مضادات الاكتئاب يسبب اضطرابات الجهاز التنفسى لدى حديث الولادة

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استخدام الحامل مضادات الاكتئاب يسبب اضطرابات الجهاز التنفسى لدى حديث الولادة استخدام الحامل مضادات الاكتئاب يسبب اضطرابات الجهاز التنفسى لدى حديث الولادة
كشف بحث تحليلى لنحو 3,8 مليون حالة حمل تناولت خلالها الأم مضادات الاكتئاب فى وقت متأخر من الحمل، عن تضاعف فرص حدوث مخاطر ضغط الدم الرئوى المستمر لحديثى الولادة، على الرغم من تقليل عدد كبيرة من الدراسات السابقة للتأثيرات السلبية لمضادات الاكتئاب على صحة حديثى الولادة.

وضغط الدم الرئوى المستمر (PPHN) هو حالة نادرة، ولكنها تهدد الحياة، ويحدث عندما لا تتكيف الدورة الدموية للمولود للآلية التنفس خارج الرحم.

وأظهرت البيانات أن تناول الحامل لمضادات الاكتئاب فى مراحل متأخرة من الحمل يزيد بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20% من فرص ولادة أطفال يعانون من ضغط الدم الرئوى المستمر (PPHN)، وهو المرض الذى له عواقب وخيمة خطيرة على المدى الطويل، بما فى ذلك أمراض مزمنة فى الرئة.
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