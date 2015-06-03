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4 فوائد لعصير جوز الهند أهمها نضارة الجلد وقوة الأظافر

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4 فوائد لعصير جوز الهند أهمها نضارة الجلد وقوة الأظافر 4 فوائد لعصير جوز الهند أهمها نضارة الجلد وقوة الأظافر
الكثير من الفوائد يحتل بها جوز الهند مكانته بين الفاكهة، ولكن عصير ثمرة جوز الهند والذى ينهمر فور كسرها، هو الذى يحتوى على كميات عالية من الفيتامينات والعناصر التى تساعد الجسم على النمو والتمتع بالقوة.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أكد على أن عصير ثمرة جوز الهند أحد أهم العصائر الطبيعية والسوائل التى تساعد الجسم على التمتع بالنشاط والحيوية، وسهولة الحركة، لأنه يحتوى على الكثير من العناصر المفيدة، والتى تنشط الجسم وتخلصه من الكسل.

وتابع مروان مؤكدا على أن عصير ثمرة جوز الهند يساعد أيضا على إنعاش وارتواء الجسم، فهو يحتوى على مواد مرطبة تساعد على ترطيب المعدة والجسم بشكل عام، كما أنه يساعد على زيادة نضارة الوجه وبشرة الجسم بشكل عام، ويدخل فى تصنيع أغلب الكريمات المفيدة للبشرة والشعر من خلاصة جوز الهند.

وأوضح الباحث فى الدواء والغذاء أن عصير ثمرة جوز الهند يساعد على تقوية الأظافر ونموها، ويحسن من حالتها وصحتها، كما يحافظ على لونها صحى لإمدادها بالتغذية التى تحتاجها، لذا ينصح بشرب كوب من عصير جوز الهند بشكل دائم للتمتع بالصحة.

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مصر 365