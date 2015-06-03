تأجيل تجديد حبس 5 متهمين لإتهامهم بتحطيم قسم الاستقبال بمستشفى «الدمرداش»

قررت غرفة المشورة برئاسة المستشار تامر عبد الونيس، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين “أشرف مصطفى” و “أحمد ناصر” و “أحمد محروس” و “محمد الوردانى” و “محمد ناصر”، محبوسين إحتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامهم بتحطيم قسم الإستقبال بمستشفى الدمرداش العام وإصابة طبيب بكسر في الأنف، لجلسة 6 يونيو الجارى، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الإتلاف والتعدى على موظف عام، سرقة الموبيلات الخاصة بالأطباء وكشفت تحقيقاتها إعتداء أهالي مريض مصاب بطلق ناري في يده على طبيب الإستقبال وإصابته بكسر في الأنف، وفقدان وعيه بغرض تهريب المريض المتهم في أحد القضايا، مع تحطيمهم قسم الإستقبال.

وأصدرت المستشفى بيانا أكدت فيه أن أحد المرضى كان مصابا في يده بطلق ناري ويحتاج تدخل جراحى، وبعد إجراء الإسعافات الأولية له تقرر دخوله غرفة، إلا أنه تبين إصابته بمرض مزمن بالقلب ويحتاج رعاية مركزة بعد العملية.

وأضاف البيان “لم يكن هناك سرير خال بالرعاية ما أدى بالمريض إلى الخروج لعمل فحص موجات صوتية على القلب خارج المستشفى بسبب عدم وجود موجات صوتية للقلب باستقبال الدمرداش”.

وتابع البيان “عاد المريض إلى المستشفى بصحبة أكثر من 40 مرافقا من ذويه، وأخبرتهم مديرة الإستقبال بتوافر سرير بالرعاية المركزة له مع عدم توفير السرير بالفعل، ثم تركت الطبيب المقيم في مواجهة أهل المريض ليخبرهم بعدم توفر السرير ليقوم أهل المريض بإغلاق الإستقبال على الطبيب وبعض زملائه ويقومون بتكسير الإستقبال والإعتداء على الطبيب مع إختفاء كامل لرجال الأمن الإدارى بالمستشفى أو عدم تدخله.