جمعية الأورمان تواصل توزيع عجول تسمين لأبناء الأقصر

واصلت جمعية الأورمان أعمالها فى توزيع عجول التسمين المهداة من رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، على عدد كبير من الأهالى وذوى الاحتياجات والأسر الفقيرة بمحافظة الأقصر.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية فى تصريحات لها، نواصل بالتنسيق مع القوات المسلحة وصندوق تحيا مصر توزيع دفعات عجول التسمين لمحافظات الصعيد.

وأضاف مدير جمعية الأورمان، أن القوات المسلحة ومديرية أمن الأقصر قامتا بوضع خطة تأمين خط سير ومكان توزيع العجول حتى يتم التوزيع بشكل حضارى، ويقوم اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بالإشراف على عملية التوزيع، حيث تفقد نقطة توزيع مركز أرمنت الكائن بشونة بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث يتم التوزيع على أهالى مركز أرمنت والقرنة والزينية.

وكان العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت قد كلف الملازم أول مصطفى جنيدى بالتواجد ومعه رجال الحماية المدنية وشرطة المرافق.

ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم مسئول الأورمان لمحافظات الصعيد أن اهتمام محمد سيد بدر محافظ الأقصر بهذا المشروع، بما ينعكس على زيادة دعم الجمعية لأبناء المحافظة، خاصة وأنه يتابع يومياً ما تم توزيعه، كما أنه المحافظ الوحيد الذى حضر توزيع عجول التسمين لمشاركة الأهالى فرحتهم بهذا المشروع الذى يهدف لزيادة الدخل القومى وتنمية الثروة الحيوانية.

فيما أوضح نادر رشاد استشارى الطب البيطرى لجمعية الأورمان، أن العجول من سلالات (الهيريفورد والبلاك انجوس)، وهى سلالات عالية الإنتاجية لإنتاج اللحوم، وتتمتع بمعدل تحويل عالٍ جداً قد يصل إلى 1.8 كيلو جرام يومياً.