بالصور .. نجاح عملية جديدة لاستئصال ورم بأسيوط‎

أعلن الدكتور مصطفى الشرقاوي، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط عن نجاح عملية استئصال ورم خلف الغشاء البريتونى للبطن لمريضة، والذي يزن أكثر من 8 كجم، ويبلغ حجمه 16 × 15 × 10 سم .

وقد أشار عميد المعهد إلى أن الأشعة المقطعية، قد أظهرت وجود ورم ملتصق بالوريد الكلوي الأيسر وبالطحال والبنكرياس، كما يمر بالشريان الأورطي والشريان الذي تخرج منه لتغذي الأمعاء والقولون بالدم، وهو ما أعقبه إجراء عملية الاستكشاف التي على أثرها، قد تم فصل الورم من الطحال والبنكرياس والشريان الأورطي وشرايين المعدة، واستئصاله بالكامل من الكلية اليسرى في جراحة استغرقت عشر ساعات، وذلك عن طريق فريق طبي متميز من قسمي الجراحة والتخدير، من أطباء معهد جنوب مصر للأورام، وذلك برئاسة الدكتور حسين فخري البحيري، والذى يضم الطبيب عماد سعد سعيد، والطبيب محمود مصطفى، و الدكتور أحمد حسن عثمان، والطبيب معاذ محمد، ويذكر أن المريضة في حالةٍ جيدةٍ جداً بعد إجراء الجراحة.