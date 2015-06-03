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"المستريح" يصل المحكمة الاقتصادية لنظر ثانى جلسات محاكمته بتهمة النصب

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"المستريح" يصل المحكمة الاقتصادية لنظر ثانى جلسات محاكمته بتهمة النصب "المستريح" يصل المحكمة الاقتصادية لنظر ثانى جلسات محاكمته بتهمة النصب
وصل، منذ قليل، رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، للمثول أمام الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى، التى تنظر ثانى جلسات محاكمته لاتهامه بارتكاب جرائم النصب على المواطنين، والاستيلاء على أكثر من ٥٣ مليوناً بزعم توظيف الأموال.

وحضر المتهم إلى المحكمة مرتدياً "ترينج" أبيض اللون، ويحمل مصحفا فى يديه، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة المكلفة بتأمين مأمورية نقله من سجن طرة الذى يقضى فيه مدة الحبس على ذمة القضية.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – صاحب مجموعة شركات بيراميدز إنترناشيونال، فى القضية المقيدة برقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات، أن "المستريح" قام فى الفترة من بداية عام 2011 حتى شهر مارس الماضى، بتلقى أموال من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

وتبين من تحريات قطاع مكافحة جرائم النقد والتهريب بمباحث الأموال العامة، أن "المستريح" تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها بدون تمييز نظير فوائد مالية بنسب متفاوتة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه امتنع عن رد أموال المواطنين بعد انقطاعه عن سداد نسبة الفائدة الربحية المتفق عليها.

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مصر 365