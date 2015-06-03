بالصور.. بعثة "اليوم السابع" داخل قصر الرئاسة الألمانية قبل وصول السيسى

>وصلت بعثة "اليوم السابع" المرافقة لتغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، مقر قصر الرئاسة الألمانية، قبل دقائق من وصول الرئيس للقاء نظيره الألمانى يواخيم جاويك.

وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيبدأ نشاطه فى ألمانيا اليوم الأربعاء، بلقاء الرئيس الألمانى، يواخيم جاويك، بقصر الرئاسة، حيث تجرى مراسم الاستقبال الرسمية".

ومن المقرر أن يتجه السيسى بعدها إلى مقر المستشارية، حيث يعقد جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تتناول سُبُل دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، إلى جانب التطورات الجارية فى منطقة الشرق الأوسط.

>وأضاف المتحدث الرسمى، فى تصريحاتٍ صحفية من برلين، أن المباحثات ستتواصل على غداء عمل، تقيمه المستشارة ميركل، على شرف الرئيس السيسى، والوفد المرافق له، يعقب ذلك مؤتمر صحفى لوسائل إعلام البلدين.

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