بالصور.. ألمانى يعزف ساكسفون فى استقبال الرئيس السيسى ببرلين

> قال معتز صلاح الدين رئيس حركة صوت مصر فى الخارج، إن الدكتور أسعد فرج منسق الحركة فى ألمانيا ومعاونيه وعددًا من الألمان المتعاطفين مع الحركة، ووفود الحركة من بريطانيا برئاسة مصطفى رجب ومن هولندا برئاسة أمل حسن وسويسرا برئاسة محمود فضل، كانوا أول الحاضرين أمام قصر الرئاسة الألمانية فى برلين للترحيب بالرئيس السيسى قبل أكثر من ساعتين من موعد وصول الرئيس السيسى للقاء الرئيس الألمانى يوآخم جواج.

وأضاف معتز صلاح الدين، فى بيان له منذ قليل، أن وفود الحركة تحتشد وعلى رأسها وفد الحركة فى ألمانيا برئاسة أسعد فرج، وبمشاركة عدد من الألمان المحبين لمصر والمتعاونين مع الحركة، ومنهم الدكتور هانز آفى فولنر خبير المياه الدولى والدكتور توماس لانج خبير الطاقة الشمسية الدولى، والدكتور آفالد سمر، وهو بروفيسور فى الطب ومتخصص فى علاج السرطان، وتأكيدًا لأواصر الصداقة المصرية الألمانية حضر مع الحركة الدكتور هانز آفى فولنر خبير المياه الألمانى والمتعاون مع الحركة الذى يقوم منذ وصوله بالعزف على آلة الساكسفون ترحيبا بالرئيس السيسى.

وأشار معتز صلاح الدين إلى أن الدكتور أسعد فرج منسق الحركة فى ألمانيا، ووفود الحركة سوف تشارك فى برنامج الترحيب بالسيد الرئيس طوال اليوم خلال زيارة سيادته للعاصمة الألمانية.

وأكدت حركة صوت مصر فى الخارج أن برنامج الاستقبال والاحتفال بدأ صباحا أمام مقر الرئيس الألمانى يوآخم جواج، ثم ينتقل الجميع ظهرا للذهاب أمام مقر المستشارية الألمانية مقر المستشارة انجلا ميركل، ثم ينتقل الجميع عصرا إلى وسط برلين أمام المسرح المعد لليوم المصرى الألمانى الذى تم الترتيب له بصورة عالية الدقة للحصول على أفضل صورة مشرفة من قيادات الجالية وأبناء مصر فى ألمانيا.

كما سيتواجد حشود من المصريين المؤيدين للرئيس أمام مقر إقامة الرئيس ويرفرف الآن علم مصر على قصر الرئاسة الألمانى.



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