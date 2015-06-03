وزير النقل يعلن الطوارئ بالمترو استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أعلن المهندس هانى ضاحى وزير النقل رفع حالة الطوارئ القصوى داخل محطات المترو طوال فترة امتحانات الثانوية العامة التى تبدأ السبت المقبل، وذلك لتوفير سبل الراحة للطلاب خاصة فى الفترة الصباحية.

وقال وزير النقل فى تصريحات صحفية، إنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمترو بضرورة المحافظة على ضبط مواعيد التقاطر لرحلات الخطوط الثلاثة المقدرة بعدد 1614 رحلة / يومياً، مع حسن التعامل مع جميع الركاب خاصة الطلبة الذين يحتاجون خلال فترة الامتحانات إلى اهتمام خاص.

وأكد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه يتابع بصفة شخصية أداء 30 فرقة عمل برئاسة جميع القيادات والمسئولين تم نشرها بمحطات المترو المختلفة بالخطوط الثلاثة والتى تشهد كثافة عالية فى الفترة الصباحية من 7 ص حتى 10 ص، وذلك لمتابعة ومراقبة سير العمل أثناء تلك الفترة.

وأشار الفضالى إلى استمرار تشغيل الخط الساخن 16048 على مدار اليوم ومتابعة تشغيل خدمة الواتس آب على الرقم 01021778887 لتلقى شكاوى المواطنين، مع وجود نقاط إسعاف بالمحطات المختلفة للتعامل مع أى طارئ.