أسماء أوائل الابتدائية بمحافظة المنوفية بعد اعتمادها بنسبة نجاح 81.3%

اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الابتدائية 2014/2015 بنسبة نجاح 81.3%.

من جانبه أكد الدكتور عبد الله عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن أسماء العشرة الأوائل بالمدارس الحكومية هم: عبد الرحمن محمد حسن عامر، سارة السيد أحمد شلبى، شيماء محمد السيد الصعيدى، راجح فتحى راشد محمود، شهد محمد محمد البرقى، وئام محمد ذكى الشافعى، هاجر إبراهيم جمال السبع، تقى عمرو أحمد السبكى، رؤية مكرم غريب العليمى، ندى جمال حسين المليجى.

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>وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، لليوم السابع، أن أسماء الأوائل بالمدارس الخاصة هم: عبد الله محمد عبدالله الأودن، محمود نبيل أحمد خيرى، رغدة محمد مصطفى أبو سعدة، جلال عثمان جلال الحصرى، مايا ناصر محمد علام، محمد أشرف نبيل حجازى، محمد محمود إبراهيم محمود، شاهيناز أشرف حامد الصاوى، منة محمد محمود سالمان، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان بلغ 76034، وعدد الطلبة الغائبين 2114، لتصل نسبة النجاح بها إلى 81.3%.

ولأول مرة منذ 15 عاما، اعتمد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، قائمتين إحداهما تضم المدارس الحكومية، والأخرى تضم المدارس الخاصة، نظرا لما كانت تسفر عنه النتائج من تقدم المدارس الخاصة عن الحكومية للأخذ فى الاعتبار معيار السن عند المفاضلة فى حالة تساوى الدرجات، حيث كان يحسب لصالح المدارس الخاصة، نظرا لصغر سن التلاميذ بها، لذا تعد نتيجة هذا العام الاولى فى حساباتها منذ 15 عاما.

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>وأكد محافظ المنوفية، اهتمام المحافظة بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق بل والحفاظ عليه، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديمه للعملية التعليمية لدفع عجلة الإنتاج والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.